版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 09:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆飙升打击日本进口商，观望10月以后

0012GMT

* 美元/日圆上涨不利于日本进口商，但大部分进口商都早有准备

* 几乎每逢美元/日圆下跌都有进口商低接，部分进口商对冲到了9月底

* 问题是9月之后会怎样，日本下半财年将从10月开始

* 原油价格下跌应会带来很大帮助

* 最近短观调查中，日本大企业汇价平均预估为85.22，这个预期还是非常保守

* 多数大企业都在预算中加入了汇率因素带来意外获利的预期。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 程琳; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐