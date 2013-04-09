《中国债券市场每日交易备忘》--4月9日

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一、新债发行：
中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息债上午9:30-10:30招标，利率预测均值为3.21%
国开行至多60亿元三年期固息债上午9:30-10:30招标，利率预测均值为3.70%
国开行至多60亿元五年期固息债上午9:30-10:30招标，利率预测均值为3.90%
国开行至多60亿元七年期固息债上午9:30-11:10招标，利率预测均值为4.08%
国开行至多60亿元10年期固息债上午9:30-11:10招标，利率预测均值为4.19%
神华集团250亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和中信银行主承
招商证券 26亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工行/农行等主承
广田股份 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承
中国铁物11亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和浦发银行主承
中国铁物21亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和兴业银行主承
中国兵器工业集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和农业银行主承
首都旅游集团16亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和北京银行主承
攀钢集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和光大银行主承
恒星科技 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，浦发银行主承
内蒙古伊东煤炭集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承
隧道股份 19亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行主承
山东矿机 3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承
福建旗滨集团3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，建设银行和招商银行主承
华闻传媒 7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承
昆明钢铁控股公司11亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
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二、新债上市：
闽西兴杭国资12亿元六年期固息债1380139，票面利率6.20%
北京朝阳国资经营管理中心16亿元七年期固息债1380142，票面利率5.25%
泰州三福船舶工程公司7亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380143，票面利率6.90%
四川铁路产业投资集团30亿元一年期短融041359020，票面利率4.33%
山东魏桥铝电10亿元一年期短融041358033，票面利率4.53%
云南物流产业集团2.5亿元一年期短融041359021，票面利率4.95%
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三、缴款：
农业发展银行204.10亿元五年期固息债130406，票面利率3.82%
长江电力 20亿元三个月期超短期融资券
长江电力 30亿元六个月期超短融
安信证券10亿元三个月期短融
深圳航空7亿元一年期短融
天津旅游控股集团3亿元三年期中票
厦门钨业 6亿元三年期中票
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四、还本付息：
财政部260亿元10年期固息国债030002到期兑付，票面利率2.80%
中国人民银行150亿元三年期央行票据1001027到期兑付，票面利率2.75%
中国铁物7亿元三年期中票1082069到期兑付，票面利率4.23%
国电电力 60亿元九个月期短融011219002到期兑付，票面利率3.35%
内蒙古岱海发电公司4亿元一年期短融041258016到期兑付，票面利率5.27%
上港集团 20亿元九个月期短融041258039到期兑付，票面利率3.36%
中国建材 10亿元10年期固息债078007付息，票面利率4.32%
财政部220亿元30年期固息国债090005付息，票面利率4.02%
陕西煤业化工集团20亿元五年期中票1082068付息，票面利率4.93%
重庆南岸区城市建设发展集团12亿元七年期固息债1280099付息，票面利率8.20%
成都博瑞投资控股4亿元五年期中票1282097付息，票面利率8.00%
深圳市政工程5亿元三年期中票1282098付息，票面利率5.90%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--中国国家主席习近平在博鳌同中外企业家代表座谈。他表示，中国的发展形势总的是好的，在今后相
当长时期仍处于发展上升期，经济增速完全有可能继续保持较高水平。中国将把推动发展的着力点
转到提高质量和效益上来，下大气力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。
--住建部政策研究中心主任秦虹在博鳌表示，近期出台的“新国五条”延续了2010年4月“国十条”的
调控思路，抑制投机的同时也满足合理的住房需求。但“细则不细”是最大问题，虽然当前的地方细
则被指“不过瘾”，但外界仍需耐心等待。
国家统计局今日公布3月工业品价格指数(PPI) (2月为-1.6%)
居民消费价格指数(CPI) (2月为3.2%)
中国海关4/10公布3月进出口贸易数据 (2月顺差为152.5亿美元)
国家统计局4/15召开国民经济运行情况新闻发布会，发布
3月固定资产投资(不含农户) (1-2月为21.2%)
社会消费品零售总额 (1-2月为12.3%)
工业增加值 (1-2月为9.9%)
房地产投资和销售情况月度报告
国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告
汇丰4/23公布4月汇丰制造业PMI初值 (3月为51.7)
国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月为17.2%)
汇丰4/30公布4月汇丰制造业PMI终值
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注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)
(整理 康熙泽；审校 丁淑琴/李宏薇)