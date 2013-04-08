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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 10:11 BJT

《中国金融债发行日程表》--4月8日

路透北京4月8日 - 以下为中国即将或正在发行的金融债:

 发债主体         规模         期限     票面利率     债券类型     发行时间  
               (亿元人民币)     (年)
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  *国开行        至多60         1      周二招标     固息金融债    4/10-4/11
                 至多60         3
                 至多60         5
                 至多60         7
                 至多60        10
  *农发行       至多250         3      周四招标     固息金融债    4/12-4/18            
   国开行         *50           1       *-65bp      浮息金融债    4/3-4/8
                  *50           3       *-19bp    (三个月Shibor基准) 
                  *50           5         *1bp
                  *50           7        *19bp
   农发行        *204.1         5       *3.82%       固息金融债   4/7-4/9

  注: *表示新增.(完)

 (整理 曹巍浩；审校 丁淑琴)
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