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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 09:48 BJT

全球金市：东京期金飙升近5%接近纪录高位，因日圆走软

路透新加坡4月8日 - 日本期金周一劲升近5%，接近纪录高位，此前日圆跌至近四年低位，因有报导称日本央行将立即开始买进到期期限更长的债券。

东京工业品交易所(TOCOM)主力2月期金 一度触及日高每克5,025日圆(51.71美元)。0126GMT时，该合约上涨4.3%至5,003日圆。

TOCOM期金在2月初触及纪录高位5,081日圆。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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