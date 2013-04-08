更新版 1-台湾汇市：台币早盘受国际情势波及走低，但30元附近暂获支撑

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
(新增交易员评论)
路透台北4月8日 - 台币兑美元 周一盘初贬破30元的重要整数关卡，来至逾八个月新低，主要因北北韩区域紧张及中国禽流感忧虑加深。但开盘后不久，现汇市场主要交易区即回到30元附近，主要是30元处吸引出口商的美元卖盘及央行入场缓和台币贬势。
虽然盘初韩元 及日圆 看似重启竞贬态势，但交易员认为台币当前仅适度反应跟进两者的贬势，但无意加大竞贬力度，主要是台湾央行仍奉行〞动态稳定〞准则，并不希望台币加速贬值。
今日早盘韩元已走低至1,137元附近，日圆 也跌破98元。
早盘台币低位30.090为逾八个月来新低，前低为去年8月3日报30.120。
台币早盘实际成交区间较上日走跌，集中交投区间落在29.990-30.010，上日在29.860-29.900间；上日央行作价收于29.925。
交易员观察市场最新动态：
* 30元附近出口商抛汇增多
* 外资于无本金交割远期外汇(NDF) 市场美元买兴仍浓
* 央行见于30.050-30.100附近卖出美元缓和台币贬势
* 早盘交易并未爆量，开盘45分钟成交0.96亿美元
* 台币暂时无意加入日韩的货币竞贬
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.950-30.050
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环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
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