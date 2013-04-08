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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 10:24 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币早盘受国际情势波及走低，但30元附近暂获支撑

(新增交易员评论)

路透台北4月8日 - 台币兑美元 周一盘初贬破30元的重要整数关卡，来至逾八个月新低，主要因北北韩区域紧张及中国禽流感忧虑加深。但开盘后不久，现汇市场主要交易区即回到30元附近，主要是30元处吸引出口商的美元卖盘及央行入场缓和台币贬势。

虽然盘初韩元 及日圆 看似重启竞贬态势，但交易员认为台币当前仅适度反应跟进两者的贬势，但无意加大竞贬力度，主要是台湾央行仍奉行〞动态稳定〞准则，并不希望台币加速贬值。

今日早盘韩元已走低至1,137元附近，日圆 也跌破98元。

早盘台币低位30.090为逾八个月来新低，前低为去年8月3日报30.120。

台币早盘实际成交区间较上日走跌，集中交投区间落在29.990-30.010，上日在29.860-29.900间；上日央行作价收于29.925。

交易员观察市场最新动态：

* 30元附近出口商抛汇增多

* 外资于无本金交割远期外汇(NDF) 市场美元买兴仍浓

* 央行见于30.050-30.100附近卖出美元缓和台币贬势

* 早盘交易并未爆量，开盘45分钟成交0.96亿美元

* 台币暂时无意加入日韩的货币竞贬

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.950-30.050

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