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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 09:54 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元反弹，瞄准1.2600/50区间

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* 杠杆炒家周五结清仓位，欧元兑澳元跳涨近1%

* 动能指标上升，移动均线正在筑底

* 未突破波林格区间低端，后市将上看1.2638

* 基本面保持负面--若无法持于1.2600上方，则为卖出讯号

* 技术图表：(link.reuters.com/byq27t)(完)
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