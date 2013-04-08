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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 10:03 BJT

台湾债市动态：殖利率跳空下跌，中国禽流感与朝鲜半岛情势利多激励

路透台北4月8日 - 台湾债市殖利率周一盘初跳空下跌，因中国禽流感疫情、朝鲜半岛紧张情势以及美国3月非农就业数据远逊于预期等利多挹注，令五年与10年券殖利率一举跌破1.0%、1.3%的阻力区，但下方因有不少套牢筹码，令多方追价也趋于审慎。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 债市短线利多题材齐聚，殖利率跳空跌破先前阻力位，惟买气并不强劲。

* 长券不见成交，交易商对3月债市殖利率的明显反弹仍心有余悸。

* 留意10年券在1.28%、五年券在0.95%的前波阻力区是否有效突破，才能吸引多方进一步追价。

　　　

以下为最新相关报导链接：

* 中国称有信心防控H7N9禽流感，确诊病例升至21人。

* 台湾主计总处公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.39%，低于路透调查的成长1.8%。

* 韩国股市开盘下跌，朝鲜半岛紧张情势导致外资撤出，但当地机构投资人低接买盘抑制跌势。

* 台湾汇市：台币盘初贬至八个月低位，北韩区域紧张及中国禽流感忧虑加深。

* 表格：美国3月非农就业岗位增加8.8万个，远逊预期。

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2R 为0.95%-0.975%；102/6期公债 为1.26%-1.285%

本地时间09:52最新报价： 　　* 102/2R发行前交易殖利率跌4.11基点，报0.9640%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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