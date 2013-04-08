台湾债市动态：殖利率跳空下跌，中国禽流感与朝鲜半岛情势利多激励

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透台北4月8日 - 台湾债市殖利率周一盘初跳空下跌，因中国禽流感疫情、朝鲜半岛紧张情势以及美国3月非农就业数据远逊于预期等利多挹注，令五年与10年券殖利率一举跌破1.0%、1.3%的阻力区，但下方因有不少套牢筹码，令多方追价也趋于审慎。
以下为交易员观察市场的最新动态：
* 债市短线利多题材齐聚，殖利率跳空跌破先前阻力位，惟买气并不强劲。
* 长券不见成交，交易商对3月债市殖利率的明显反弹仍心有余悸。
* 留意10年券在1.28%、五年券在0.95%的前波阻力区是否有效突破，才能吸引多方进一步追价。
以下为最新相关报导链接：
* 中国称有信心防控H7N9禽流感，确诊病例升至21人。
* 台湾主计总处公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.39%，低于路透调查的成长1.8%。
* 韩国股市开盘下跌，朝鲜半岛紧张情势导致外资撤出，但当地机构投资人低接买盘抑制跌势。
* 台湾汇市：台币盘初贬至八个月低位，北韩区域紧张及中国禽流感忧虑加深。
* 表格：美国3月非农就业岗位增加8.8万个，远逊预期。
以下为预测今日殖利率交易区间：
* 102/2R 为0.95%-0.975%；102/6期公债 为1.26%-1.285%
本地时间09:52最新报价： * 102/2R发行前交易殖利率跌4.11基点，报0.9640%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。