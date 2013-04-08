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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 10:23 BJT

日本评等：穆迪称日本央行宽松政策只是为结构性改革争取时间

路透东京4月8日 - 穆迪周一表示，日本央行上周宣布对大胆货币宽松举措，只是为政府争取时间来进行可靠的结构性改革及财政整顿计划。

”这等规模的货币宽松尚未经过测试，日本央行的政策能否取得预期的正面宏观经济效果以及何时产生，都还很难说，”穆迪表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 郑茵)
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