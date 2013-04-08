中国股市：沪综指早盘一度跌2%至三个半月新低，禽流感疫情引发不安

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月8日 - 在经历清明小长假后，中国股市沪综指周一复市后，早盘即一度大跌2%至三个半月新低。分析师指出，国内禽流感病例不断增多，及周边国家情势趋于紧张，令投资者心感不安，股市不确定因素增加，本已疲弱的A股大盘今日跳空低开后，继续扩大跌幅，跌破年线及2,200点整数关口支撑。
开盘25分钟，沪综指 报2,186.025点，跌39.270点或1.76%，开盘为2,196.238点，跌1.3%。早盘曾跌至2,180.673点，为去年12月25日以来的盘中新低。
“大家有点担心万一疫情蔓延开来得不到控制，对经济会造成较大影响。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
上周四至周五，中国股市因国定假日而休市。中国国家卫生和计划生育委员会主任李斌周日称，中国有信心防控H7N9禽流感。此前世界卫生组织称，中国共有21例人感染H7N9禽流感确诊病例，其中六人死亡。 ［ID:nL3T0CV05J]
上周五亚洲股市触及三个月低点，对于中国禽流感疫情以及朝鲜半岛紧张情势升温的担忧，令投资人忐忑不安。(完)
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路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。