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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 10:12 BJT

中国股市：沪综指早盘一度跌2%至三个半月新低，禽流感疫情引发不安

路透上海4月8日 - 在经历清明小长假后，中国股市沪综指周一复市后，早盘即一度大跌2%至三个半月新低。分析师指出，国内禽流感病例不断增多，及周边国家情势趋于紧张，令投资者心感不安，股市不确定因素增加，本已疲弱的A股大盘今日跳空低开后，继续扩大跌幅，跌破年线及2,200点整数关口支撑。

开盘25分钟，沪综指 报2,186.025点，跌39.270点或1.76%，开盘为2,196.238点，跌1.3%。早盘曾跌至2,180.673点，为去年12月25日以来的盘中新低。

“大家有点担心万一疫情蔓延开来得不到控制，对经济会造成较大影响。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

上周四至周五，中国股市因国定假日而休市。中国国家卫生和计划生育委员会主任李斌周日称，中国有信心防控H7N9禽流感。此前世界卫生组织称，中国共有21例人感染H7N9禽流感确诊病例，其中六人死亡。 ［ID:nL3T0CV05J]

上周五亚洲股市触及三个月低点，对于中国禽流感疫情以及朝鲜半岛紧张情势升温的担忧，令投资人忐忑不安。(完)

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