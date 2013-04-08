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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 10:14 BJT

金属期市：伦铜在连跌三周后持稳，但美国疲弱就业数据料将构成压力

上海期货交易所主力8月期铜合约 小跌0.22%至每吨54,200元人民币(8,700美元。

上周LME期铜跌至八个月低位7,331.25美元，今年迄今已下跌逾6%。

美国3月就业增长为九个月以来最疲弱，表明今年初生效的增税措施可能在削弱美国经济成长动能。

周五公布的数据显示，对冲基金等大型投机客对大宗商品的多头押注大幅削减，降幅为2月以来最大，因有迹象显示美国经济复苏迟滞且原物料需求充满不确定性。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/戴素萍 审校 郑茵)
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