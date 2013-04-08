重发-《热点透视》美国就业数据散发出新的绝望气息

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
(重发以加上作者挂名)
撰稿 Martin Hutchinson
路透纽约4月5日 - 美国的就业数据正散发出一股新的绝望气息。劳工部周五公布，3月非农就业岗位只增加了8.8万个。劳动力人口亦降至34年来最低。
就业参与率目前仅为63.3%，较2月下滑0.2个百分点，且较2007年底繁荣临近尾声时低了2.7个百分点。婴儿潮时期出生的人口逐渐老化并提前退休，是造成上述结果的原因之一，尽管在经济衰退期间55岁以上的受雇者人数在稳步增加。
而另一个因素则是，目前有近900万美国人依赖残障福利度日，为1990年代中期上次福利改革时人数的两倍。过去五年来这部分人数增加了25%，在就业参与人数的降幅中占到五分之一。
Atlantic和全国公共广播电台(NPR)最近的调查又挖掘出一系列原因。对那些囊中羞涩的州来说，这很容易理解，比如：与失业救济不同，残障福利是由联邦政府出钱的。包括华盛顿州在内的一些州甚至聘用私人企业来帮忙，把失业者转成丧失劳动能力者。
这一趋势令人担忧。即便有些人只是部分丧失劳动能力，比如背痛和糖尿病患者，通常也不再上班了。就业困难者的增多亦加重了数据的扭曲程度。上个月的失业率降至了7.6%。但如果把就业参与率调整到12个月前的水准，失业率马上跳升至8.3%。
这只是一个月的数据，而且也并非一无是处。之前几个月的数据经过修正后，额外新增了6.1万个就业岗位，同时大多数领域显现适度增强--尽管零售行业就业岗位减少了2.4万个，这可能要归因于薪资税上调带来的延迟效应。
但长期失业人数的增加会让经济付出更多代价，货币或财政刺激措施均无法给予解决。即使就业增长再度加快，这一问题也会严重阻碍充分就业的达成。
相关资料，请点选： (完) (编译 侯向明; 审校 郑茵)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。