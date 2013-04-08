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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 10:28 BJT

亚洲金融：中国已批准澳新银行和Westpac为人民币直兑澳元做市商--澳总理

路透上海4月8日 - 澳洲总理吉拉德(Julia Gillard)周一表示，中国已授权澳新银行(澳盛银行/ANZ)和Westpac 为中国人民币和澳元直接交易的做市商。

“这对澳洲而言是很好的进展，对于澳洲和我们与中国经济接触是战略性突破，”吉拉德在访问上海时对记者表示。

上周有消息人士对路透表示，中国和澳洲将于数周内在上海和悉尼推出人民币兑澳元的直接交易。

中国近几年已推出其他新的货币对，包括人民币兑加元、马币(林吉特)及港元，但这些货币对的汇率仍是根据相应的美元汇率计算得出。

中国是澳洲最大贸易伙伴，双向贸易合计1,200亿美元。

中澳两国央行去年3月签署一项双边货币互换，规模为300亿澳元或2,000亿元人民币，但从未动用过。

澳元-人民币展开直接交易，是中国推动人民币国际化的又一个进展。(完)

(编译 石冠兰 审校 张若琪)
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