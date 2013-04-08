版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 10:16 BJT

博鳌论坛：正大集团董事长谢国民称，收购平安股权的获利将再投资于中国

路透北京4月8日 - 泰国正大(卜蜂)集团董事长谢国民周一表示，公司最近收购中国平安保险 94亿美元股份的获利将再投资于中国。

谢国民在中国博鳌亚洲论坛年会上发表了讲话。他领导的正大(卜蜂)集团从汇丰控股手中收购了中国平安的股权。

暂未获得有关他演讲的其它细节。(完) (编译 白云; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐