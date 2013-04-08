美国个股：法官批准美国银行24.3亿美元和解案

中国人事：许勤出任河北省政府副省长、代理省长--河北政府微博
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
路透纽约4月5日 - 美国联邦法官周五批准美国银行 与投资人间的一宗和解案，和解金额24.3亿美元。那些投资人声称美银当年购买美林证券时隐匿了关键信息。
这桩案例是因近年全球金融危机而起的最大宗投资人和解案之一。
美国银行2008年9月15日达成以全股票交易收购美林的协议，初步估值500亿美元。雷曼兄弟也是在当天申请破产。
但美林当年第四季亏损158.4亿美元，还发给员工36.2亿美元的奖金。美国银行最后获得联邦援助金，接收了美林。目前美银已偿还全部纾困金。
包括俄亥俄州教师退休系统和德州教师退休系统等股东称，美银应在投资人2008年12月就购并案进行表决前，就披露美林的亏损剧增及该奖金计画。
这次和解最早是在去年9月宣布 ，12月获得法庭初步同意。
美国银行否认原告的申述，但执行长莫尼汉(Brian Moynihan)曾表示，和解将去除该银行面对的不确定性。
美国银行周五股价上涨0.03美元，收报11.97美元。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国重庆市上午招标的五年和七年期专项地方债，中标利率为3.40% 和3.61%，较投标区间下限分别上浮31bp和39bp(基点)，投标倍数为1.94倍和1.70倍。 该市稍早招标的五年和七年期一般地方债，中标利率为3.46%和3.61%，较投标区间下限分别上浮37bp和39bp (基点)，投标倍数为2.09倍和2.00倍。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新增债券，40亿元为置换 债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。 0220GMT，韩元兑美元 报1,137.3，较周四收盘价1,133.2跌0.4%。 韩元开盘报1,131.0，一度较开盘价下滑0.8%跌至1,140.0，创3月15日以来最低盘中水准。 韩国综合股价指数 跌0.4%，报2,143.54点，为3月16日以来最 低。 韩国科技业巨擘三星电子 周五预测公司第一季将录得逾 三年来最高季度获利，超过分析师预估，因受到强劲的存储器芯片(记忆 体芯片)需求支撑 ，但该公司股价跌逾1%，因受到迫切的获 利了结盘打压。 汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung说道：“人们一直以来就预测三星 电子第一季获利会超出预期，现在投资者纷纷抛售以获利。” Kim补充道，在4月中之前整个大盘将不会有太大波动，