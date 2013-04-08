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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 10:43 BJT

澳新汇市：澳新货币兑日圆创下数年新高，因日本央行立即启动刺激计划

日本央行周一实施了其上周宣布新宽松举措后的首次公债购买操作，宣布将购买1.2万亿(兆)日圆剩余期限超过五年的公债 。这向市场传递出其迫切希望摆脱通缩的信号。

分析师揣测，日本央行挹注的部分资金将流进海外较高收益资产，其中包括澳洲与新西兰元债券。

10年期澳洲公债收益率(殖利率) 跌至四个月低点3.23%。日本央行宣布宽松决议前约在3.4%，3月中时在3.7%。

新西兰公债涨势更甚，10年期公债收益率跌至3.41%的11月低位。

兑日圆的升势推动新西兰元贸易加权汇率升至历史高位77.77，澳元贸易加权汇率徘徊在上月末触及的历史高点79.4附近。

澳新货币兑美元走软，澳元 报在1.0374美元，一度跌至三周低点1.0348。支撑位在50日移动均值1.0348-50，1.0325-30水准挂有买单。

新西兰元兑美元 小跌至0.8414，上周五纽约市场报0.8432。

澳元和新西兰元兑欧元进一步远离数月高位，兑英镑撤离数年高位，因日圆兑欧元和英镑近期大幅下挫迫使空头回补。(完)

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