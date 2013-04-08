澳新汇市：澳新货币兑日圆创下数年新高，因日本央行立即启动刺激计划

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
日本央行周一实施了其上周宣布新宽松举措后的首次公债购买操作，宣布将购买1.2万亿(兆)日圆剩余期限超过五年的公债 。这向市场传递出其迫切希望摆脱通缩的信号。
分析师揣测，日本央行挹注的部分资金将流进海外较高收益资产，其中包括澳洲与新西兰元债券。
10年期澳洲公债收益率(殖利率) 跌至四个月低点3.23%。日本央行宣布宽松决议前约在3.4%，3月中时在3.7%。
新西兰公债涨势更甚，10年期公债收益率跌至3.41%的11月低位。
兑日圆的升势推动新西兰元贸易加权汇率升至历史高位77.77，澳元贸易加权汇率徘徊在上月末触及的历史高点79.4附近。
澳新货币兑美元走软，澳元 报在1.0374美元，一度跌至三周低点1.0348。支撑位在50日移动均值1.0348-50，1.0325-30水准挂有买单。
新西兰元兑美元 小跌至0.8414，上周五纽约市场报0.8432。
澳元和新西兰元兑欧元进一步远离数月高位，兑英镑撤离数年高位，因日圆兑欧元和英镑近期大幅下挫迫使空头回补。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚; 审校 郑茵/隋芬)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。