中国期市：禽流感疫情令农产品期价承压，豆粕创出合约新低

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透北京4月8日 - 受中国禽流感疫情影响，国内期货市场豆粕 和玉米 等禽类饲料相关品种周一全线承压，豆粕主力一度创出合约新低。
分析师表示，禽流感疫情显然对饲料需求和市场心理构成双重打击，而南美丰产前景和国内猪价的低迷，则更加重了相关农产品面临的压力。
大连商品交易所豆粕主力9月合约盘初创下合约新低每吨3,051元人民币，随后在逢低买盘的推动下有所反弹，早盘收报3,096元。玉米期货开盘亦创下多个月低位，早盘收于每吨2,417元。受国内清明假期之际外盘农产品跌势影响，豆粕和玉米今日均出现较大的跳空缺口。
“禽流感疫情每出现一例，市场心理的恐慌也就加重一些，如果疫情持续扩散，政府采取的禽鸟扑杀等防控措施也会愈发严厉，也会导致供需关系发生变化，”上海中期的农产品分析师见惊雷表示。
他并指出，受此次疫情影响最大期货品种的无疑是豆粕，但豆粕的跌势还受到多重因素的影响。“从豆类本身的供求关系来讲，也到了一个下跌的时候。”
市场普遍预计，随着5、6月份南美大豆的集中到港，国内供应紧张的局面料也将缓解，而国内生猪价格的持续下跌，亦令猪饲料需求预期受抑，预计目前高企的豆粕现货价格将会逐渐向期货价格靠拢。
**饲料需求短期冲击不大**
作为禽流感防控措施之一，上海和南京等地相继宣布在全市范围内暂停活禽交易，关闭活禽交易市场。从上游饲料企业的反映看，此类措施暂未对上游饲料行业和豆粕价格立即带来冲击，但若疫情升级导致防控措施全面铺开，对期价的长期影响不容忽视。
饲料供应商--正虹集团董秘室的易先生对路透表示，公司饲料销售目前正常，豆粕等原料价格近期有所下降，但变化不是太大。他并称，由于该公司的业务重心是猪饲料，受禽流感疫情的冲击不算大。
另一家江苏饲料企业采购部的马女士称，目前而言禽流感疫情的冲击还主要在心理层面，但如果扑杀禽类的措施在全国展开，则将不可避免地冲击饲料需求，当然上游豆粕和玉米的价格也会面临压力。
中国饲料行业信息网的数据显示，河北、山东、江苏等地的油厂豆粕价格8日大多小跌，但每吨3,800-3,900多元的价格仍远高于国内期货主力及近月合约价格。
分析师指出，在南美大豆集中到港之前，短期国内豆粕供应偏紧的状况较难改变，因而禽流感等利空因素对期货远月合约的影响要更大一些。
截至周一上午收盘，大商所豆粕近月1305合约 下跌0.90%，报每吨3,504元，而远月1401合约 跌幅达到1.60%，明显高于近月。(完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。