中国期市：禽流感疫情令农产品期价承压，豆粕创出合约新低

路透北京4月8日 - 受中国禽流感疫情影响，国内期货市场豆粕 和玉米 等禽类饲料相关品种周一全线承压，豆粕主力一度创出合约新低。

分析师表示，禽流感疫情显然对饲料需求和市场心理构成双重打击，而南美丰产前景和国内猪价的低迷，则更加重了相关农产品面临的压力。

大连商品交易所豆粕主力9月合约盘初创下合约新低每吨3,051元人民币，随后在逢低买盘的推动下有所反弹，早盘收报3,096元。玉米期货开盘亦创下多个月低位，早盘收于每吨2,417元。受国内清明假期之际外盘农产品跌势影响，豆粕和玉米今日均出现较大的跳空缺口。

“禽流感疫情每出现一例，市场心理的恐慌也就加重一些，如果疫情持续扩散，政府采取的禽鸟扑杀等防控措施也会愈发严厉，也会导致供需关系发生变化，”上海中期的农产品分析师见惊雷表示。

他并指出，受此次疫情影响最大期货品种的无疑是豆粕，但豆粕的跌势还受到多重因素的影响。“从豆类本身的供求关系来讲，也到了一个下跌的时候。”

市场普遍预计，随着5、6月份南美大豆的集中到港，国内供应紧张的局面料也将缓解，而国内生猪价格的持续下跌，亦令猪饲料需求预期受抑，预计目前高企的豆粕现货价格将会逐渐向期货价格靠拢。

**饲料需求短期冲击不大**

作为禽流感防控措施之一，上海和南京等地相继宣布在全市范围内暂停活禽交易，关闭活禽交易市场。从上游饲料企业的反映看，此类措施暂未对上游饲料行业和豆粕价格立即带来冲击，但若疫情升级导致防控措施全面铺开，对期价的长期影响不容忽视。

饲料供应商--正虹集团董秘室的易先生对路透表示，公司饲料销售目前正常，豆粕等原料价格近期有所下降，但变化不是太大。他并称，由于该公司的业务重心是猪饲料，受禽流感疫情的冲击不算大。

另一家江苏饲料企业采购部的马女士称，目前而言禽流感疫情的冲击还主要在心理层面，但如果扑杀禽类的措施在全国展开，则将不可避免地冲击饲料需求，当然上游豆粕和玉米的价格也会面临压力。

中国饲料行业信息网的数据显示，河北、山东、江苏等地的油厂豆粕价格8日大多小跌，但每吨3,800-3,900多元的价格仍远高于国内期货主力及近月合约价格。

分析师指出，在南美大豆集中到港之前，短期国内豆粕供应偏紧的状况较难改变，因而禽流感等利空因素对期货远月合约的影响要更大一些。