《日本经济分析》央行宽松火力全开孤注一掷，新政策剧本已无后路可退

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
**美联储风格**
黑田东彦明确表示不会马上再有新的刺激举措。他周四对记者称，日本央行已经采取了所能想到的“所有可取措施”。
他也没有采用日本央行惯常所说的若经济需要将再度放宽政策，而是表示日本央行必要时将对政策“作出调整”，这表明央行只会调整新框架，而不会经常改变政策。
“至于未来的日本央行政策，‘调整’这个词说明了一切。”另一名官员表示。
部分分析师认为，黑田东彦的做法与美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克类似。贝南克也是会推出一个“惊天动地”的刺激举措，观察其效果至少半年左右，并着手准备在必要时再次祭出大手笔。
两者区别在于，日本央行在周四推出新刺激举措后，进一步扩大资产购买计划的空间已经所剩无几。
日本央行取消了对所购公债期限的限制，并将每月购买7.5万亿(兆)日圆(780亿美元)公债，大约是向市场发售的公债总量的70%。
消息人士称，这是日本央行认为自己实际上可以购买的最大数额，意味着进一步扩大购债规模的可能性微乎其微。
日本央行还提高了上市交易基金(ETF)和房地产投资信托基金(REIT)的购买规模，一些分析师预期，若该央行再度放宽政策，可能选择扩大对此类风险较高的资产购买规模。
但是由于这些资产的市场规模相对较小，日本央行将无法达到与这次政策宽松同样的效果。增购这类资产还将给央行资产负债表带来更大的损失风险，因为这些资产价格波动程度甚于公债。
“日本央行实质上是在推动投资者离开债市，强迫他们把钱投向别处。”东短研究首席经济分析师加藤出表示。
“这已经严重扭曲了市场，也是日本央行决定要付出的代价。但接下来会怎样？日本央行真的没剩什么选择。”(完)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。