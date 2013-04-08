《日本经济分析》央行宽松火力全开孤注一掷，新政策剧本已无后路可退

**美联储风格**

黑田东彦明确表示不会马上再有新的刺激举措。他周四对记者称，日本央行已经采取了所能想到的“所有可取措施”。

他也没有采用日本央行惯常所说的若经济需要将再度放宽政策，而是表示日本央行必要时将对政策“作出调整”，这表明央行只会调整新框架，而不会经常改变政策。

“至于未来的日本央行政策，‘调整’这个词说明了一切。”另一名官员表示。

部分分析师认为，黑田东彦的做法与美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克类似。贝南克也是会推出一个“惊天动地”的刺激举措，观察其效果至少半年左右，并着手准备在必要时再次祭出大手笔。

两者区别在于，日本央行在周四推出新刺激举措后，进一步扩大资产购买计划的空间已经所剩无几。

日本央行取消了对所购公债期限的限制，并将每月购买7.5万亿(兆)日圆(780亿美元)公债，大约是向市场发售的公债总量的70%。

消息人士称，这是日本央行认为自己实际上可以购买的最大数额，意味着进一步扩大购债规模的可能性微乎其微。

日本央行还提高了上市交易基金(ETF)和房地产投资信托基金(REIT)的购买规模，一些分析师预期，若该央行再度放宽政策，可能选择扩大对此类风险较高的资产购买规模。

但是由于这些资产的市场规模相对较小，日本央行将无法达到与这次政策宽松同样的效果。增购这类资产还将给央行资产负债表带来更大的损失风险，因为这些资产价格波动程度甚于公债。

“日本央行实质上是在推动投资者离开债市，强迫他们把钱投向别处。”东短研究首席经济分析师加藤出表示。