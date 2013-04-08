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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 10:36 BJT

表格：4月5日止当周外资买超日本股票--野村

路透4月8日 - 以下是4月5日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：

外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 453 (1,892) 10,677 10,677 52,325

印度 163 1,712 9,911 9,911 24,843

印尼 128 (39) 2,005 2,005 1,785

日本 2,898 17,312 40,154 40,154 35,327

韩国 (232) (2,920) (2,900) (2,900) 15,214

菲律宾 28 192 1,040 1,040 2,341

台湾 434 (836) 589 589 5,589

泰国 (69) (1) 32 32 2,555

资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
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