中国个股：宝钢股份5月主要钢材售价维持不变

标题新闻：美国总统特朗普拟提名马里兰州检察官John J. Sullivan出任副国务卿
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路透上海4月11日 - 中国大型钢铁企业--宝钢股份 周四宣布5月钢材售价调整通知。与上月相比，宝钢包括热轧和冷轧等主要钢材的价格均保持不变。
另外，酸洗、热镀锌、电镀锌、镀铝锌等钢材产品售价都保持不变，而无取向电工钢上调70元人民币/吨，取向电工钢则下调300元/吨。
宝钢主要钢材4月份售价在3月基础上进行了一定程度的上调，其中热轧和冷轧主要产品均上调150元人民币/吨。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。