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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 16:36 BJT

中国个股：宝钢股份5月主要钢材售价维持不变

路透上海4月11日 - 中国大型钢铁企业--宝钢股份 周四宣布5月钢材售价调整通知。与上月相比，宝钢包括热轧和冷轧等主要钢材的价格均保持不变。

　另外，酸洗、热镀锌、电镀锌、镀铝锌等钢材产品售价都保持不变，而无取向电工钢上调70元人民币/吨，取向电工钢则下调300元/吨。

宝钢主要钢材4月份售价在3月基础上进行了一定程度的上调，其中热轧和冷轧主要产品均上调150元人民币/吨。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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