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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 11:08 BJT

路透基点：重庆粮食集团寻求1.5亿美元三年期贷款--RLPC

路透香港4月8日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，国有企业--重庆粮食集团有限责任公司在市场中寻求1.5亿美元三年期境内定期贷款。这是该公司首次在银团贷款市场融资。

星展银行是此次融资案的唯一牵头行兼簿记行。

该笔贷款的平均年限为2.6年，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280个基点。

在5月3日前参贷的银行将获得5个基点的优惠。

计入费率优惠和大约78个基点的先付费用，本次贷款中承贷3,000万美元或以上、获得牵头行头衔的银行最高综合收益约为310个基点。

此外，承贷2,000-2,900万美元的银行将获协办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行获高级经理行头衔。承贷规模最低一档的费用为40个基点。

参贷银行应在5月8日前作出回应。

贷款筹得资金将作为一般经营资本，并用于为现有债务进行再融资。(完)
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