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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 11:23 BJT

路透基点：四家银行参与壹传媒1.50亿港币三年期贷款--RLPC

路透香港4月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导,壹传媒筹得1.50亿港币（1,920万美元）三年期贷款。壹传媒之前的贷款目标是1到2.1亿港币。

四家台资银行参贷，其中包括牵头行兼簿记行上海商业储蓄银行。

此前曾有报导称壹传媒旗下苹果日报是借款方，但实际应该就是壹传媒本身。

一如之前报道，这笔将分期偿还的有担保贷款综合收益为350-360个基点左右。所得资金将用作运营资本。

去年10月，苹果日报曾获得一笔2.10亿港币的三年期担保贷款，综合收益在340-360个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 程琳)
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