香港个股：和记黄埔最后或持有意大利电信10%的股权--报载

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透米兰4月6日 - 意大利报纸La Repubblica报导，如果香港和记黄埔有关其意大利手机业务和意大利电信(Telecom Italia)结盟的谈判成功，和记黄埔 最后可能持有意大利电信 10%的股权。
但另据意大利报纸Il Sole 24Ore的报导，不管和记黄埔最后持股多少，比例都不会超过20%。
意大利电信周五表示，公司正与和记黄埔洽商与其3 Italia业务合并的可能性。
“接洽尚处在很初期和初步的阶段，所以公司不便进一步置评，”意大利电信称。其表示4月11日公司董事会会议将讨论相关事宜。
分析师估计，3 Italia业务的价值介于15亿至20亿欧元之间。双方均没有透露任何有关交易结构的细节信息。
La Repubblica周六报导，意大利电信可能收购3 Italia，而后发行新股，让和记黄埔成为其股东之一。
不过，让和记黄埔持多数股权会制衡意大利电信的经营权。控股公司Telco的股东目前持有逾五分之一的意大利电信股权，他们可能不愿意看到自己的股权被稀释。
La Repubblica报导，交易顾问正在确定估值，普遍看法是，给和记黄埔的新股不能超过10%，这种情况下，Telco当前22.4%的持股比例将被摊薄至约20%。该报导未指明消息来源。
记者无法立即联系上意大利电信对此置评。
Il Sole 24Ore援引匿名消息人士报导，意大利电信已排除允许和记黄埔持有超过20%股权的可能性，交易将以现金加股票的方式进行。
Telco的主要股东包括西班牙电信运营商Telefonica ，保险公司Generali ，以及IntesaSanpaolo 和Mediobanca 两家银行。
无法联系上Telco各大股东的发言人对此置评。Telco的最大投资方Telefonica拒绝对媒体报导置评。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。