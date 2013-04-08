博鳌论坛：中国粮食安全有保障，主要农产品供给充足--农业部长

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透博鳌4月8日 - 中国农业部部长韩长赋周一称，中国粮食安全有保障，主要农产品供给充足；未来将立足国内，保证中国的粮食安全，并力争今年实现第十个丰收年。
他在博鳌亚洲论坛上指出，粮食安全是国际社会最关心的热点，近年受世界粮食处于紧平衡，全球粮食库存处于低位；亚洲地区是人口密集的地区，粮食安全形势依然严竣。
“中国政府高度重视粮食安全，不断加大强农惠农政策，2012年中国粮食产量5.9亿吨，当前中国重要粮食产品供给率安全，努力实现第十个丰收年。”韩长赋称。
中国农业部此前曾称，国内农产品价格今年总体将趋涨，受成本上涨和输入性通胀等影响。粮食产量“十连增”有压力有难度，不过粮食安全有保障。
农业部副部长陈晓华在两会期间的记者会上称，今年确定的目标是粮食产量要达到10,500亿斤，而去年粮食的总产量达到11,791亿斤。“九连增”后现在谷物(水稻、小麦、玉米)的自给率保持在98%左右，粮食安全有保障。(完) (发稿 沈燕/许贵卿; 审校 张喜良)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。