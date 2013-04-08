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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 11:37 BJT

东京美债：10年债收益率接近年内低点，因美国疲弱就业数据引发经济担忧

“看来市场和美国联邦储备理事会(美联储/FED)在4-6月当季都会着重在经济的下档风险方面，”巴克莱策略师Shinichiro Kadota表示。

分析师表示，疲弱的就业报告可能会确保美联储维持量化宽松政策一段时间。美联储每月买进850亿美元的美国公债和抵押贷款支持证券以提振经济和就业。

“美联储不会停止买债，除非见到通胀确定再起，而这还很遥远，”一美国驻东京的证券交易员表示。

“大家都只是在猜何时会发生，这不会很快就发生，”该名交易员表示。

就业数据显示失业率降至7.6%，但报告显示之所以下降，主要是因失业者退出劳动力队伍。

本周稍后的标债将测试市场对美债的胃纳。美国财政部将在周二标售三年期公债，接下来几天则将标售10年和30年期公债。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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