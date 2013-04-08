中国债市动态：现券收益率继续下行，禽流感疫情及宽资金令买盘不坠

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月8日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率继续下行；国内禽流感疫情引发市场悲观情绪，股市已先行下跌，股债市跷跷板效应显现，加之场内资金面宽松，均令现券买势不坠。
交易员并指出，明日将公布3月份CPI和PPI数据，机构多预期通胀仍较温和，短线中国央行收紧货币政策的忧虑并不大，不过随着上周日本央行将货币刺激举措进一步升级，外围环境对国内通胀的影响是否会加大，可以多多关注。
“有禽流感疫情，股市已经跌了，近期的数据和资金面也都比较支持现券，交易盘都在参与。”上海一商业银行交易员称。
中国国家卫生和计划生育委员会主任李斌周日称，中国有信心防控H7N9禽流感。此前世界卫生组织称，中国共有21例人感染H7N9禽流感确诊病例，其中六人死亡。
中国股市沪综指 周一早盘一度大跌2%至三个半月新低，盘中跌破年线及2,200点整数关口支撑，因国内禽流感病例不断增多，及周边国家情势趋于紧张，令投资者心感不安，股市不确定因素增加。
上述交易员还指出，预计短线央行应不会突然加大收紧资金力度，“已经在管理财产品了，现在又有禽流感，如果再突然收紧资金，会不会对经济的影响太大了？”她称。
周二国家统计局将公布3月份CPI和PPI数据，路透综合20家机构预估中值显示，随着春节因素淡出，食品价格逐渐回落，3月CPI同比增速3月也将如期回落至2.4%，脱离上月触及的阶段性高点3.2%；通胀压力仍属温和，预计货币政策将继续以静为主，暂时看不到调整利率或存准的可能。
日本央行上周四公布全球最强势的货币刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元。这一激进之举推动日圆和公债收益率至纪录低位。
剩余期限约2.82年的固息国债130004券最新成交收益率 为2.99%，上日尾盘为3.0119%。(完)月份 (发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。