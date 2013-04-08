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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 11:42 BJT

中国债市动态：现券收益率继续下行，禽流感疫情及宽资金令买盘不坠

路透上海4月8日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率继续下行；国内禽流感疫情引发市场悲观情绪，股市已先行下跌，股债市跷跷板效应显现，加之场内资金面宽松，均令现券买势不坠。

交易员并指出，明日将公布3月份CPI和PPI数据，机构多预期通胀仍较温和，短线中国央行收紧货币政策的忧虑并不大，不过随着上周日本央行将货币刺激举措进一步升级，外围环境对国内通胀的影响是否会加大，可以多多关注。

“有禽流感疫情，股市已经跌了，近期的数据和资金面也都比较支持现券，交易盘都在参与。”上海一商业银行交易员称。

中国国家卫生和计划生育委员会主任李斌周日称，中国有信心防控H7N9禽流感。此前世界卫生组织称，中国共有21例人感染H7N9禽流感确诊病例，其中六人死亡。

中国股市沪综指 周一早盘一度大跌2%至三个半月新低，盘中跌破年线及2,200点整数关口支撑，因国内禽流感病例不断增多，及周边国家情势趋于紧张，令投资者心感不安，股市不确定因素增加。

上述交易员还指出，预计短线央行应不会突然加大收紧资金力度，“已经在管理财产品了，现在又有禽流感，如果再突然收紧资金，会不会对经济的影响太大了？”她称。

周二国家统计局将公布3月份CPI和PPI数据，路透综合20家机构预估中值显示，随着春节因素淡出，食品价格逐渐回落，3月CPI同比增速3月也将如期回落至2.4%，脱离上月触及的阶段性高点3.2%；通胀压力仍属温和，预计货币政策将继续以静为主，暂时看不到调整利率或存准的可能。

日本央行上周四公布全球最强势的货币刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元。这一激进之举推动日圆和公债收益率至纪录低位。

剩余期限约2.82年的固息国债130004券最新成交收益率 为2.99%，上日尾盘为3.0119%。(完)月份 (发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进)
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