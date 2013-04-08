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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 11:51 BJT

台湾债市：RP利率略往区间低位靠拢，提存期初资金情势更显宽松

路透台北4月8日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周一略往区间低位靠拢。部分交易商表示，提存期初资金情势更显宽松，投信、银行端仍积极要券，但市场缺券情况不变，令RP利率区间低位成交比重提高。

证券交易商指出，今天虽有交割1,000亿台币364天期存单消化银行间过剩资金，不过月初、旬初银行端资金较为宽裕仍有找券需求，而近两周公司债苦无新券交割，市场多以到期续作为主，令今天公司债、公债RP成交利率略往区间低位靠近，尤以公司债券源较受市场青睐。

“若钱一直倒、一直倒进来，明后天挡不住的话，不排除(公司债RP利率)再往下调! ”一大型券商交易员说。

然也有中小型券商交易员反应称，市场钱没有多到随便喊价，部分客户对利率仍很坚持，很难将公司债RP成交利率往0.77%调整。

另有一票券交易商认为，今天RP到期量虽多，但都到期续作，旬初资金宽裕，并不急着下调成交利率，毕竟维持资金稳定比较重要，料RP利率将先持稳在既有区间，待后续资金情势再行调整。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.70%，区间低位成交比重较上日增加；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.80%，区间低位成交比重亦较上日提高。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，上日亦同。

本周紧缩因子还包括周三交割五年期102/2R公债400亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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