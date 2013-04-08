台湾债市：RP利率略往区间低位靠拢，提存期初资金情势更显宽松

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透台北4月8日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周一略往区间低位靠拢。部分交易商表示，提存期初资金情势更显宽松，投信、银行端仍积极要券，但市场缺券情况不变，令RP利率区间低位成交比重提高。
证券交易商指出，今天虽有交割1,000亿台币364天期存单消化银行间过剩资金，不过月初、旬初银行端资金较为宽裕仍有找券需求，而近两周公司债苦无新券交割，市场多以到期续作为主，令今天公司债、公债RP成交利率略往区间低位靠近，尤以公司债券源较受市场青睐。
“若钱一直倒、一直倒进来，明后天挡不住的话，不排除(公司债RP利率)再往下调! ”一大型券商交易员说。
然也有中小型券商交易员反应称，市场钱没有多到随便喊价，部分客户对利率仍很坚持，很难将公司债RP成交利率往0.77%调整。
另有一票券交易商认为，今天RP到期量虽多，但都到期续作，旬初资金宽裕，并不急着下调成交利率，毕竟维持资金稳定比较重要，料RP利率将先持稳在既有区间，待后续资金情势再行调整。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.70%，区间低位成交比重较上日增加；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.80%，区间低位成交比重亦较上日提高。
票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，上日亦同。
本周紧缩因子还包括周三交割五年期102/2R公债400亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。