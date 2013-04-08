台湾货币市场：短率续稳在低位，提存期初资金充裕

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
* 提存期初资金充裕
* 期初银行准备数字即大量累积
* 短率躺平低位
记者 高洁如
路透台北4月8日 - 台湾银行间短率周一大致稳于低位。新一提存期甫开始，银行间即累积大量积数，但拆款需求不大，仅票券商的需求支撑。
大型银行资金调度人员表示，上周三长假前的最后一天，尽管央行将短期冲销大门打开，但因长假因素部分银行库现留置较高，令全体银行留下高额积数，这已累积到4月提存期内。
“期初一开门钱就好多，”一位公股银行资金调度人士说。
另一外商银行资金调度人士也指出，新一提存期一开始，外商银行之间的资金调度需求不高，甚至连本地银行的资金需求也很低，整体而言资金呈现充裕状态。
本地时间11:51，台湾金融市场动态：
**台币兑美元 贬8.2分，报30.007；台币盘初贬破30元的重要整数关卡，来至逾八个月新低，主要因北北韩区域紧张及中国禽流感忧虑加深。但开盘后不久，现汇市场主要交易区即回到30元附近，主要是30元处吸引出口商的美元卖盘及央行入场缓和台币贬势。
**台股 大跌2.11%报7,774.69点；成交量 616.06亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.387%；今日区间在0.387-0.40%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.39-0.43%，上日在0.388-0.45%。
**短票利率也在区间低位**
票券商指出，本周的短票票量比上周少了不少，银行钱多买气仍佳之下，短票利率仍然稳于低位，变化不大。
30天短票利率主要成交区间在0.70-0.71%，较多在0.70%，与先前差距不大。
台湾央行周一存单到期金额4,576亿，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额8,345.25亿台币，本周余日分别为：周二700.1亿、周三1,530亿、周四826亿以及周五713.15亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周三当日超额准备为667亿台币；累计超额准备为4,162亿台币，加计前期1%的超额准备为5,330亿台币。(完) (审校 张喜良)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。