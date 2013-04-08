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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 12:09 BJT

台湾货币市场：短率续稳在低位，提存期初资金充裕

* 提存期初资金充裕

* 期初银行准备数字即大量累积

* 短率躺平低位

记者 高洁如

路透台北4月8日 - 台湾银行间短率周一大致稳于低位。新一提存期甫开始，银行间即累积大量积数，但拆款需求不大，仅票券商的需求支撑。

大型银行资金调度人员表示，上周三长假前的最后一天，尽管央行将短期冲销大门打开，但因长假因素部分银行库现留置较高，令全体银行留下高额积数，这已累积到4月提存期内。

“期初一开门钱就好多，”一位公股银行资金调度人士说。

另一外商银行资金调度人士也指出，新一提存期一开始，外商银行之间的资金调度需求不高，甚至连本地银行的资金需求也很低，整体而言资金呈现充裕状态。

本地时间11:51，台湾金融市场动态：

**台币兑美元 贬8.2分，报30.007；台币盘初贬破30元的重要整数关卡，来至逾八个月新低，主要因北北韩区域紧张及中国禽流感忧虑加深。但开盘后不久，现汇市场主要交易区即回到30元附近，主要是30元处吸引出口商的美元卖盘及央行入场缓和台币贬势。

**台股 大跌2.11%报7,774.69点；成交量 616.06亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.387%；今日区间在0.387-0.40%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.39-0.43%，上日在0.388-0.45%。

**短票利率也在区间低位**

票券商指出，本周的短票票量比上周少了不少，银行钱多买气仍佳之下，短票利率仍然稳于低位，变化不大。

30天短票利率主要成交区间在0.70-0.71%，较多在0.70%，与先前差距不大。

台湾央行周一存单到期金额4,576亿，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额8,345.25亿台币，本周余日分别为：周二700.1亿、周三1,530亿、周四826亿以及周五713.15亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周三当日超额准备为667亿台币；累计超额准备为4,162亿台币，加计前期1%的超额准备为5,330亿台币。(完) (审校 张喜良)
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