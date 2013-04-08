中国汇市：人民币早盘小跌，中间价跟随日圆下行但幅度有限

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
* 人民币即期走低，市况清淡
* 中间价随日圆新一轮下挫小幅下跌
* 短期内人民币汇率料难有更多强烈反应
* 分析称监管层不乐见人民币贬值
路透北京4月8日 - 人民币兑美元即期 周一早盘在中间价引领下走低。日本央行推出有力的货币扩张政策抗击通缩，引发日圆新一轮下挫并带动东亚货币走低，人民币中间价亦顺势下行，但市场人士认为相比之下幅度有限。
他们并称，日间行情仍显寡淡，客盘仍稍偏向结汇，而市场成交意愿不大，波动空间也较窄。分析人士认为，后期需要关注日圆走势，若其汇率跌破100日圆可能引发人民币中间价更多反应。
“人民币小幅走低，跟随日圆走势...央行这样随日圆调低中间价是很聪明的，主要考虑到日圆短期贬值对中国出口可能产生冲击。”上海一外资银行交易员表示。
该交易员并称，市场比较平静且购汇稀少，出现的少许买盘应该是上周空头的回补。并未见到大手笔的客盘，没有较强的交易意愿。
日圆周一重拾跌势，兑一些主要货币创下新低。此前日本经济新闻报导，日本央行本周将买入1.2万亿日圆剩余期限在五年以上的政府公债，显示出日本央行不同以往的迫切感。
北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.2052元，上日收报6.2010元。今日人民币兑美元中间价 为6.265元，上日中间价为6.2609元。
招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮认为，今天人民币中间价表现堪称温柔，与日圆及东南亚主要货币相比回落有限，预计短期内对日圆大跌也不会再有强烈反应。
“(日圆兑美元)跌到100日圆可能会有些反应，但也难讲。日圆一旦企稳，人民币可能会重新升值。”他续称，推测现在监管层可能非常不希望看到人民币出现贬值。
交易员认为，这可能与4月这个时点也有关联。美国财政部行将发布汇率报告，美国国务卿克里本月中旬即将访华，这些情况亦扮演了人民币近期升值的动力。
日本央行上周承诺，在不到两年时间里向经济挹注约1.4万亿美元。该声明打压公债收益率下挫。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2930/50，上日尾盘为6.2900。
北京时间12:03，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2015/45元，上一交易日尾盘报6.1980元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然/李航; 审校 林高丽)
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路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。