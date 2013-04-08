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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 12:21 BJT

中国汇市：人民币早盘小跌，中间价跟随日圆下行但幅度有限

* 人民币即期走低，市况清淡

* 中间价随日圆新一轮下挫小幅下跌

* 短期内人民币汇率料难有更多强烈反应

* 分析称监管层不乐见人民币贬值

路透北京4月8日 - 人民币兑美元即期 周一早盘在中间价引领下走低。日本央行推出有力的货币扩张政策抗击通缩，引发日圆新一轮下挫并带动东亚货币走低，人民币中间价亦顺势下行，但市场人士认为相比之下幅度有限。

他们并称，日间行情仍显寡淡，客盘仍稍偏向结汇，而市场成交意愿不大，波动空间也较窄。分析人士认为，后期需要关注日圆走势，若其汇率跌破100日圆可能引发人民币中间价更多反应。

“人民币小幅走低，跟随日圆走势...央行这样随日圆调低中间价是很聪明的，主要考虑到日圆短期贬值对中国出口可能产生冲击。”上海一外资银行交易员表示。

该交易员并称，市场比较平静且购汇稀少，出现的少许买盘应该是上周空头的回补。并未见到大手笔的客盘，没有较强的交易意愿。

日圆周一重拾跌势，兑一些主要货币创下新低。此前日本经济新闻报导，日本央行本周将买入1.2万亿日圆剩余期限在五年以上的政府公债，显示出日本央行不同以往的迫切感。

北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.2052元，上日收报6.2010元。今日人民币兑美元中间价 为6.265元，上日中间价为6.2609元。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮认为，今天人民币中间价表现堪称温柔，与日圆及东南亚主要货币相比回落有限，预计短期内对日圆大跌也不会再有强烈反应。

“(日圆兑美元)跌到100日圆可能会有些反应，但也难讲。日圆一旦企稳，人民币可能会重新升值。”他续称，推测现在监管层可能非常不希望看到人民币出现贬值。

交易员认为，这可能与4月这个时点也有关联。美国财政部行将发布汇率报告，美国国务卿克里本月中旬即将访华，这些情况亦扮演了人民币近期升值的动力。

日本央行上周承诺，在不到两年时间里向经济挹注约1.4万亿美元。该声明打压公债收益率下挫。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2930/50，上日尾盘为6.2900。

北京时间12:03，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2015/45元，上一交易日尾盘报6.1980元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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人民币外汇期权 (发稿 李然/李航; 审校 林高丽)
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