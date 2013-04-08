《WASIK专栏》加码投资搭上多头行情的五大要点策略

3、新兴市场股票(10%)

投资人会倾向一窝蜂投入当前的大热门，而忽略了可能提供未来收益的表现落后者。新兴市场股票现在就符合这个范畴。尽管表现落后美股，但它们代表着经济成长潜能。中国、印度和巴西的经济活动在升温而人口也在扩增。随着生活水平升高，其人民将会买进更多的消费性商品、食品和能源。

iShare MSCI明晟新兴市场指数ETF 由亚洲、南美和其他发展中地区重要个股所组成，该指数过去一年下跌1.5%，但有不错的成长契机。

4、商用地产(5%)

买进并持有零售、办公室、仓储、医疗保健、工业和多单元住宅地产以及抵押贷款的企业通常会遭到忽略。FTSE NAREIT All-REIT指数第一季攀升9%，去年则上涨20%。考虑持有房地产投资信托(REIT)的全球基金。

SPDR道琼全球地产ETF 则涵盖发达及新兴市场REIT，过去一年来上涨约18%。

5、全球债市(5%)

另一个明显的诱惑，就是把所有的钱都放在美国公债或公司债。然而，在国际债券基金上或许能获取更高的收益。也就是说投资新兴或发达国家债券。iShares标普花旗集团国际政府债券ETF 涵盖全球各国的政府公债。该基金过去一年上涨近3%。

这并非完整的投资组合，但可用来补充你当前在美股和美债已有的投资。

要以1-10万美元规模进行上述投资组合，你可以联络你的投资顾问、财务规划顾问或者经纪商，让他们为你透过低成本指数型基金来将投资组合适切地多元化，或者你也可以用上面的纲要自行操作。

你必须要确保你的资金广泛分摊到不会连袂涨跌的各类资产，并且符合你的财务目标。尽管当前上涨的资产很诱人，但不要把所有的钱都投入单一类别内。