《WASIK专栏》加码投资搭上多头行情的五大要点策略

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
3、新兴市场股票(10%)
投资人会倾向一窝蜂投入当前的大热门，而忽略了可能提供未来收益的表现落后者。新兴市场股票现在就符合这个范畴。尽管表现落后美股，但它们代表着经济成长潜能。中国、印度和巴西的经济活动在升温而人口也在扩增。随着生活水平升高，其人民将会买进更多的消费性商品、食品和能源。
iShare MSCI明晟新兴市场指数ETF 由亚洲、南美和其他发展中地区重要个股所组成，该指数过去一年下跌1.5%，但有不错的成长契机。
4、商用地产(5%)
买进并持有零售、办公室、仓储、医疗保健、工业和多单元住宅地产以及抵押贷款的企业通常会遭到忽略。FTSE NAREIT All-REIT指数第一季攀升9%，去年则上涨20%。考虑持有房地产投资信托(REIT)的全球基金。
SPDR道琼全球地产ETF 则涵盖发达及新兴市场REIT，过去一年来上涨约18%。
5、全球债市(5%)
另一个明显的诱惑，就是把所有的钱都放在美国公债或公司债。然而，在国际债券基金上或许能获取更高的收益。也就是说投资新兴或发达国家债券。iShares标普花旗集团国际政府债券ETF 涵盖全球各国的政府公债。该基金过去一年上涨近3%。
这并非完整的投资组合，但可用来补充你当前在美股和美债已有的投资。
要以1-10万美元规模进行上述投资组合，你可以联络你的投资顾问、财务规划顾问或者经纪商，让他们为你透过低成本指数型基金来将投资组合适切地多元化，或者你也可以用上面的纲要自行操作。
你必须要确保你的资金广泛分摊到不会连袂涨跌的各类资产，并且符合你的财务目标。尽管当前上涨的资产很诱人，但不要把所有的钱都投入单一类别内。
至少，要确保你的投资广布全球，尽管亚洲和欧洲的投资收益较低。这些地区现在股价更适合买入，且当美股下跌时，它们可能会攀升。(完) (译文审校 张荻)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。