版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 12:29 BJT

全球金属：智利Escondida可望顺利达成2013财年铜矿产量目标--必和必拓

路透圣地亚哥4月7日电 - 矿业巨擘必和必拓 表示，全球最大铜矿--智利Escondida将逐步提高产量，以令2015年到2020年底期间的产量趋稳于130吨左右。必和必拓持有Escondida的控制权益。

“今年我们会说，将比去年好20%，6月底截止的本会计年度已经过了四分之三，我们可望顺利达成今年的目标，”在CESCO/CRU年度全球铜业大会前，必和必拓基本金属负责人Peter Beaven周四在圣地亚哥告诉记者。

该矿区在2011年遭遇罢工的打击后，随着加工活动和矿石级别的提高，去年铜产量跳增31.6%至大约107.6万吨。

必和必拓和力拓 已通过45亿美元的扩张计划，提升这个庞大矿区的产量。力拓持有Escondida的30%权益。

由于Escondida和其他重要矿场供应预料将升高，Beaven表示，全球铜市有可能趋向供应过剩。

除了产量上扬，铜市也正紧张不安地关注主要金属消费国中国需求的下降。

“我们正按与中国订定的合约量将全部数量售出，”Beaven说。“应会看到铜需求来到不同的阶段。”

他表示，大幅价差以及智利港口意外罢工对必和必拓“影响有限”，不过该公司将需调度部分船只的日程安排。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐