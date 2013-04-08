中国货币市场：回购利率多上涨，关注财税缴款对紧平衡资金面影响

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透北京4月8日 - 中国银行间资金市场周一早盘主要期限回购利率 多有不同程度地上涨。市场人士表示，昨天存款准备金清算补缴款收紧后，资金面即呈现紧平衡状态；另外，现在较为关注短期内财税缴款对资金面的进一步影响。
“今天资金小紧，需求挺旺，不过供需还算平衡，”北京一国有银行交易员称，“资金紧至少有一半是因为准备金补缴，短期内再看缴税的影响。”
上海一大型银行交易员亦表示，昨日存款准备金清算补缴后，资金就趋紧了，不过现在供应情况尚可，整体问题不大；其近期关注外汇占款流动情况，以及缴税因素对短期资金面的影响。
上述北京交易员则预计，缴税因素对资金面的影响将在本周内逐步发酵，或推动资金利率进一步小涨；不过下周一(15日)，上旬补缴的存款准备金将有相当量级的回归，从而会扶助市场流动性。
21世纪经济报 道上周报导称，截至3月末，工行 、农行 等四家大型银行人民币存款大幅增长2.34万亿元；3月份新增人民币贷款超过3,300亿元。
今年清明假期为4月4日-6日。每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因本月5日适逢假期，按照惯例推迟至上周日(7日)补缴。
据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:隔夜 2.1902 2.0299 +16.03
七天 3.2676 3.3188 -5.12
14天 3.0982 3.0147 +8.35 上交所债券回购
其中:隔夜 2.9800 2.9800 0.00
七天 3.0200 1.3000 +172.00
14天 3.1000 2.3050 +79.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.2000 2.0431 +15.69
七天 3.2800 3.2600 +2.00
14天 3.0900 2.2000 +89.00 shibor
其中:隔夜 2.1808 2.0330 +14.78
七天 3.2790 3.3230 -4.40
三个月 3.8818 3.8814 +0.04(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。