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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 16:12 BJT

《中国基金发行日程表》--4月8日

路透上海4月8日 -  以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
    名称         基金公司       托管行            分销机构            发行时间      备注
 ======================================================================================== 
 *长盛上证ETF    长盛基金      中国银行      光大证券、申银万国证券等 4/1-4/17 
  长盛上证ETF联接                                中国银行             4/3-4/19 
   
 *金鹰元盛B      金鹰基金      建设银行      中信银行、广州证券等     4/8-4/17 
  金鹰元盛A                                                           4/15-4/26    

 *博时安盈A/C    博时基金      工商银行      农业银行、中信建投证券等 4/1-4/19 

 *中银消费主题   中银基金      招商银行      中国银行、中信建投证券等 4/1-4/23 

 *国泰中国企业   国泰基金      农业银行(境内)中国银行、国泰君安证券等 4/10-4/24  预定规模30亿元
 境外高收益                    摩根大通银行(境外)

 *鹏华实业债     鹏华基金      建设银行      招商银行、银河证券等     4/1-4/26 

 *万家强化       万家基金      华夏银行      建设银行、齐鲁证券等     4/8-4/26 
 收益定期  

 *汇添富消费行业 汇添富基金    建设银行      中国银行、爱建证券等     4/8-4/26 

 *诺安鸿鑫保本   诺安基金      工商银行      中国银行、安信证券等     4/8-4/26 

 *国富焦点驱动   国海富兰      农业银行      中国银行、国海证券等     4/8-5/3 
                 克林基金
 
 *银华成长       银华基金      建设银行      中国银行、中信建投证券等 4/10-5/3 
 股债30/70  

 *嘉实中期       嘉实基金      中国银行      工商银行、中信建投证券等 4/8-5/8 
 国债联接A/C
  
 *浦银6个月      浦银安盛基金  招商银行      浦发银行、申银万国证券等 4/8-5/10 
 定期A/C  

 富国宏观策略    富国基金      建设银行      工商银行、农业银行等     3/11-4/9

 交银双轮动      交银施罗德    中信银行      农业银行、光大证券等     3/18-4/12
 A/C   

 鹏华丰利B       鹏华基金      招商银行      农业银行、银河证券等     3/25-4/12
 鹏华丰利A                                                            4/15-4/26
    
 长城久利保本    长城基金      建设银行      招商银行、中信建投等     3/18-4/16
                                                
 民生加银转债    民生加银基金  建设银行      民生银行、银河证券等     3/25-4/16
 优选A/C 

 国联安保本      国联安基金    工商银行      交通银行、天相投顾等     3/22-4/18   

 华富保本        华富基金      浦发银行      建设银行、华安证券等     3/18-4/19      
    
 英大纯债        英大基金      建设银行      英大证券、中信证券等     3/21-4/19 
 A/C 
    
 交银荣祥保本    交银施罗德基金 农业银行     建设银行、光大证券等     3/25-4/19
    
 华宸未来        华宸未来基金  中信银行      东方证券、齐鲁证券等     3/25-4/19
 沪深300
    
 德邦德信分级    德邦基金      交通银行      民生银行、德邦证券等     3/25-4/19  
    
 南方永利        南方基金      工商银行      建设银行、国信证券等     3/25-4/19
 一年定期       
    
 德邦稳健收益A   德邦基金      交通银行      德邦证券、展恒基金销售等 3/25-4/19
 德邦积极收益B  
   
 东吴鼎利进取    东吴基金      交通银行      建设银行、东吴证券等     3/25-4/19 
 东吴鼎利优先                                                   4/1-4/19 
         
 易方达信用债    易方达基金    工商银行      建设银行、广发证券等     3/26-4/22
 A/C       
    
 景顺沪深300     景顺长城基金  农业银行      爱建证券、安信证券等     3/25-4/26
 等权ETF 

 南方中债        南方基金      中国银行      工商银行、华泰证券等     4/1-4/26
 中票A/C
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注: 1.*代表新增或更新.
    2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.
87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%.
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、
中银、大成、华安.(完)

 (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)
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