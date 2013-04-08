版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 14:16 BJT

台湾债市：中短券殖利率明显收低，关注禽流感疫情后续发展

路透台北4月8日 - 台湾债市中短券殖利率周一明显收低。主要受美国3月非农就业数据远逊于预期、中国
禽流感疫情以及朝鲜半岛紧张情势等利多题材的挹注，令五年与10年券殖利率一开盘即跳空跌破1.0%、1.3%阻
力区，惟3月初跳空大弹的套牢卖压消化不易，也让多方追价心态趋于审慎。

    交易商认为，美国就业数据不如预期，令指标10年期公债殖利率 跌至今年新低，以技术面角
度观察，可能还有继续回测1.60%的机会，这也将令台债殖利率有机会回补3月8日的跳空缺口。至于中国禽流
感，还要持续观察疫情的发展状况，若不幸造成人传人结果，可能会带动另一波多头走势。明日102/2R殖利率
区间料在0.95-0.98%；102/6则在1.26-1.28%。    

    “鸡瘟加飞弹，天灾人祸啊。”一大型证券商交易主管说。
    
    另一票券商交易员认为，中国禽流感疫情目前仍处于禽传人的状态，只要控制得当，不致造成恐慌。但若
一旦出现人传人的感染，恐慌情绪将快速增加，对公债的避险需求也会明显升温。
    
    中国称有信心防控H7N9禽流感，确诊病例升至21人。 
    
    台湾股市周一收挫2.39%，为10个月来单日最大跌幅，投资人结束连续假期返回市场，对朝鲜半岛紧张情
势升高及中国禽流感等亚洲地区事件作出回应。    
    
    美国10年期公债收益率(殖利率)周一徘徊在年内低点附近，因上周美国公布的就业数据疲弱，引发经济复
苏恐失去动能的担忧。10年期美债价格在亚洲盘上涨4/32，收益率 约为1.701%，较周五纽约尾盘
下跌约1个基点，距离上周五低点1.677%不远，后者为自12月以来最低。      
              
               收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期         期别                    (基点)                                (亿台币)
       5       102/2R                     -4.31      0.9620   0.9610-0.9716       162.0
      10        102/6                     -4.30      1.2620   1.2620-1.2850        63.0
      20        103/R                     -3.00      1.8300   1.8300-1.8300         1.5
    主计总处今日公布3月CPI年增率为1.39%，低于市场预期的1.8%。交易商指出，这项讯息今天虽淹没在天
灾与人祸的讯息中，不过对担忧央行可能会升息的交易商而言，暂时吞下了上半年利率都将维持不动的定心丸
。

    交易商认为，相较于朝鲜半岛的情势，禽流感的疫情发展，可能才是最值得关注的变数。
    
    一外商银行交易员说，中国禽流感的病例，有一半发生在上海，由于上海市是中国的金融中心，一但因疫
情导致金融活动停滞，严重性恐怕无法想像。       
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                       1.8790
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.2620
          5       102/2                       0.9650
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐