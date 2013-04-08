台湾债市：中短券殖利率明显收低，关注禽流感疫情后续发展

路透台北4月8日 - 台湾债市中短券殖利率周一明显收低。主要受美国3月非农就业数据远逊于预期、中国 禽流感疫情以及朝鲜半岛紧张情势等利多题材的挹注，令五年与10年券殖利率一开盘即跳空跌破1.0%、1.3%阻 力区，惟3月初跳空大弹的套牢卖压消化不易，也让多方追价心态趋于审慎。 交易商认为，美国就业数据不如预期，令指标10年期公债殖利率 跌至今年新低，以技术面角 度观察，可能还有继续回测1.60%的机会，这也将令台债殖利率有机会回补3月8日的跳空缺口。至于中国禽流 感，还要持续观察疫情的发展状况，若不幸造成人传人结果，可能会带动另一波多头走势。明日102/2R殖利率 区间料在0.95-0.98%；102/6则在1.26-1.28%。 “鸡瘟加飞弹，天灾人祸啊。”一大型证券商交易主管说。 另一票券商交易员认为，中国禽流感疫情目前仍处于禽传人的状态，只要控制得当，不致造成恐慌。但若 一旦出现人传人的感染，恐慌情绪将快速增加，对公债的避险需求也会明显升温。 中国称有信心防控H7N9禽流感，确诊病例升至21人。 台湾股市周一收挫2.39%，为10个月来单日最大跌幅，投资人结束连续假期返回市场，对朝鲜半岛紧张情 势升高及中国禽流感等亚洲地区事件作出回应。 美国10年期公债收益率(殖利率)周一徘徊在年内低点附近，因上周美国公布的就业数据疲弱，引发经济复 苏恐失去动能的担忧。10年期美债价格在亚洲盘上涨4/32，收益率 约为1.701%，较周五纽约尾盘 下跌约1个基点，距离上周五低点1.677%不远，后者为自12月以来最低。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2R -4.31 0.9620 0.9610-0.9716 162.0 10 102/6 -4.30 1.2620 1.2620-1.2850 63.0 20 103/R -3.00 1.8300 1.8300-1.8300 1.5 主计总处今日公布3月CPI年增率为1.39%，低于市场预期的1.8%。交易商指出，这项讯息今天虽淹没在天 灾与人祸的讯息中，不过对担忧央行可能会升息的交易商而言，暂时吞下了上半年利率都将维持不动的定心丸 。 交易商认为，相较于朝鲜半岛的情势，禽流感的疫情发展，可能才是最值得关注的变数。 一外商银行交易员说，中国禽流感的病例，有一半发生在上海，由于上海市是中国的金融中心，一但因疫 情导致金融活动停滞，严重性恐怕无法想像。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8790 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2620 5 102/2 0.9650 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)