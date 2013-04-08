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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 12:28 BJT

日圆汇率：韩国企划财政部长官称不会通过干预汇市抵消日圆贬值的影响

路透首尔4月8日 - 韩国企划财政部长官玄旿锡周一表示，韩国将不会利用外汇市场干预来抵消日圆迅速贬值对国内出口商的影响。

玄旿锡在记者会上重申，政府长期以来的立场是，汇率应由市场决定。

他还表示其打算在下周在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)/世界银行会议的间隙，与日本财务大臣麻生太郎会面，讨论日本大举放宽政策的影响。(完)
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