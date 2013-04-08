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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 12:39 BJT

《全球市场》日央行购债令日圆下跌而日股大涨，美就业数据等压制其他资产走势

韩国和美国都认为，朝鲜(北韩)可能在周三前发射导弹，此前朝鲜表示周三开始或无法保证驻朝外交人员的安全。

在日本央行通货再膨胀的承诺下，日圆走软，提振了东京期金 大涨近5%至5,025日圆(51.71美元)，略低于其在2月初创下的纪录高位5,081日圆。

现货金 下跌0.2%至每盎司1,578.84美元，因美元指数 上涨0.2%而承压。

伦敦期铜反弹，上涨0.5%至每吨7,445美元，此前连续三周下跌。不过美国3月就业报告疲弱可能抑制升势。

布兰特原油期货 小升0.2%至每桶104.33美元，周五时创下八个月低位，因担心美国的燃料需求减弱。

美国原油期货 小升0.1%至92.77美元。(完) (编译 徐文焰/李春喜/郑茵/杜明霞/戴素萍 审校 隋芬/张涛/张荻/艾茂林)
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