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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 12:46 BJT

国际油市：布兰特原油较迪拜原油升水降至九个月最低

路透新加坡4月8日 - 交易消息人士称，布兰特原油较迪拜原油升水周一触及九个月低位，因供应增加的预期打压布兰特原油下跌。

消息人士称，5月布兰特原油较迪拜原油升水DUB-EFS-1M报每桶2.60-2.65美元，较上周五收盘水准低0.60-0.65美元，为去年7月2日以来最窄。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚; 审校 石冠兰)
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