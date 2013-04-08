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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 12:53 BJT

中国新债：神华集团周二将发行250亿元超短期融资券,期限三个月

路透北京4月8日 - 中国神华集团有限责任公司周一公告称，将于周二(9日)在银行间债市簿记建档发行25
0亿元人民币超短期融资券，期限三个月。具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日   上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                    (缴款日)
   ======================================================================================
   神华集团    600       250      3    4/9簿记建档   兴业银行    AAA       4/10     4/11
                                                   中信银行     
   ======================================================================================
    
    神华集团为全球最大煤炭生产商--中国神华  的母公司。(完)
  
    参看详情，可点选上海清算所网站(here)

 (发稿 康熙泽/李宏薇; 审校 杨淑祯)
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