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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 13:11 BJT

新西兰经济：央行对房价上涨表示担心--副总裁

路透惠灵顿4月8日 - 新西兰央行副总裁斯宾塞(Grant Spencer)周一称，当前新西兰房价上涨开始让人担忧，并加大了新西兰金融稳定面临的风险。

斯宾塞称，在经济面临本币估值过高，旱灾和财政整顿等不利因素时，避免代价不菲的房屋市场过热对新西兰来说很关键。

他说，低利率和信贷供应增加已催生过多的房屋市场需求，导致了房价上涨。

“我们现在担心，当前房价上涨加剧了新西兰金融体系面临的风险，既提高了房价出现大幅下调的几率，相关潜在冲击也变得更大。”

“如果房屋市场动能持续，进而加大通胀压力，当局就更有可能采取货币政策手段予以回应。”

新西兰央行目前在征求各大银行的意见，拟采用一系列宏观谨慎工具作为利率政策的补充，藉此降低信贷增长过快以及出现资产或房屋泡沫的风险。

这些工具包括贷款与估值比率(loan-to-value ratio)，在信贷供应过多情况下增加银行的资本缓冲，降低短期融资的融资比率等。(完)

(编译 白云; 审校 侯向明)
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