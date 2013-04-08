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市场报道 | 2013年 4月 8日 星期一 13:26 BJT

全球贵金属：4月5日SPDR黄金持仓量及iShares白银持仓量均下降

路透4月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四下降0.07%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量减少1.69%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 38,752,008.5 4月5日 38,781,028.9 4月4日 -29,020.4 -0.07%

iShares 337,505,197.4 4月5日 343,302,253.4 4月4日 -5,797,056.0 -1.69%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
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