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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 13:34 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元约1.0350的支撑位为短期底部

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* 澳元兑美元早前触及1.0348的低点，受日圆走疲带动的美元涨势影响

* 澳元交叉盘买需一度推动澳元涨至1.0382美元的高位，目前在该水准下方展开整固

* 澳元兑美元上周后段下跌是因为杠杆炒家结清多仓

* 波林格区间缩窄，说明汇价更有可能呈区间波动，而不是随市场趋势而动

* 利差交易需求畅旺,提供基本支持

* 技术图表：(link.reuters.com/mer27t)(完)
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