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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 13:55 BJT

台湾股市：收盘挫跌2.39%，创10个月来最大单日跌幅

电子类指数 下跌2.2%，金融保险类指数 收挫2.8%。

宏达电 收低2.2%，该公司午后将公布第一季业绩。此前Facebook 发布一款由宏达电生产的手机。该款手机定价100美元，预装了Facebook研发的“Home”新应用。

初步数据显示，大盘成交值 为889.40亿台币，上交易日为695.51亿。(完)
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