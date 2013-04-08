中国贸易：去年贸易摩擦涉案金额同比增369%，贸易摩擦常态化－－商务部

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透北京4月8日 - 国际金融危机以来贸易保护主义逐渐升温，应对贸易摩擦成为中国面临的艰巨任务。中国商务部周一公布，2012年中国遭遇贸易救济调查77起，涉案金额大幅上升至277亿美元，同比分别增长11.6和369%。
在主要发达经济体经济复苏缓慢、失业率居高不下之际，中国面临的贸易摩擦已经呈现常态化、复杂化趋势。去年涉案金额如此之高的直接原因，则是欧盟对中国光伏产品发起的“双反”调查案件，金额高达204亿美元。
“当前及今后一个时期，中国面临的贸易摩擦已呈现常态化、复杂化趋势，”商务部公平贸易局调查专员宋和平周一在新闻发布会上称，“贸易摩擦将贯穿中国从贸易大国走向贸易强国的全过程，应对贸易摩擦是一项长期而艰巨的任务。”
据他介绍，在2009-2012年间，中国共遭遇贸易救济调查案件328起，涉及出口金额534亿美元，并呈现涉案金额攀升、多种救济措施并用、贸易救济措施政治化、影响扩大化等新特点。
此前在2011年，中国遭遇贸易救济调查69起，涉案金额仅有区区59亿美元。而昔日的光伏产业巨头--中国无锡尚德电力控股 今年3月宣告破产重整，不仅和全球光伏产品供大于求导致价格急挫有直接关联，亦与欧盟对中国太阳能产品展开的“双反”调查脱不了干系。
出席同一新闻发布会的商务部新闻发言人姚坚透露，今年一季度中国共遭遇12个国家发起的贸易救济调查22起，同比增长22.2%；涉案金额9.63亿美元，较去年同期的26.36亿美元有较大下降。
他在会上重申，中国政府反对各种形式的保护主义，主张在WTO（世界贸易组织）组织机制下，通过对话磋商妥善解决贸易争端。
“贸易保护主义将使金融危机下本已严峻的经济形势更加困难，维持开放、合作、稳定、持续发展的经贸关系，符合国际社会共同利益，”他说，“中国政府支持WTO采取行动，抑制贸易保护主义泛滥。”(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。