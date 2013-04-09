《交易视点》中国利率债投资等待利多因素逐步释放--中信证券

路透北京4月9日 - 中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，近期债市走强是对经济增长过度乐观和对通胀与流动性过度悲观的修正。随着宏观数据公布，近期市场将会逐步消化利多因素，债市仍将维持相对强势的行情。

不过，中期看，增长缓慢复苏态势不改，通胀3月见底概率较大，流动性也难再显着放松，因此不宜过度看多本轮行情。

**3月经济继续走弱的概率较大**

3月份中采PMI指数为50.9，比2月份小幅上升0.8，然而，PMI的走高主要受季节因素推动，季调后3月份PMI指数为49.7，低于2月份的50.5。

此外，3月份汇丰PMI指数有小幅走高。表明3月份大企业的复苏仍弱于中小企业，经济增长持续偏弱。

从发电量数据看，3月份日均发电量同比将进一步下行至2%左右，工业增加值同比继续走低的可能性较大，我们预计3月份工业增加值同比增速将下行至9.6%左右。

因此，一季度的经济增长很可能低于此前市场的预期，预计维持在7.9%左右。

**市场研判和投资策略**

前期我们判断短期经济增长面临逆风，通胀的压力并不大，因此短期内中长端收益率有下行空间。

从上周市场的表现来看，受PMI指数弱于预期及银监会8号文影响，利率产品市场买盘活跃度明显提升，3年及以上中长期利率产品收益率均有5-8bp的下行。

从目前的情况看，短期内对市场有利的因素较多：首先，3月份经济增长较弱，工业增速很可能进一步下行，同时3月份通胀大幅下行的概率较大，我们预计3月份CPI同比在2.2%左右。

其次，近期银监会出台的关于规范理财产品中非标资产的8号文使市场对今年融资规模大幅扩张的预期下降，从而降低了经济增长的预期。

此外，短期内美国经济增长出现了波折，3月份新增就业人数低于市场预期，欧元区经济也持续疲软，因此出口增速将难以维持高位。

总之，近期债市的走强是对前期市场对经济增长过度乐观，对通胀和流动性过度悲观的修正。

随着宏观数据的公布，市场在近期内将会逐步消化利多因素。因此短期内，债市仍将维持相对强势的行情。

然而，中期来看，增长缓慢复苏的态势不改，通胀在3月份见底的概率较大，流动性也很难再显着放松，因此不宜过度看多本轮行情。

策略上，考虑到10年国债收益率已下行至3.5%以下，建议仓位较重的交易型机构可逐步对中长期利率产品获利了结，适当降低仓位。

对配置型机构而言，当前收益率大幅上行的概率较为有限，金融债较高的隐含税率仍具有一定优势，可继续持有。(完)