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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 14:33 BJT

更新版-日圆汇率：韩国当局不考虑藉由干预汇市应对日圆贬值影响

外界愈发担心日本激进货币宽松政策的影响，以及对韩国出口商带来的伤害。即便由于地缘政治紧张局势加剧，今年迄今韩元兑美元 下跌6%，但韩元兑日圆上涨近6%。

上周在日本央行宣布大举放宽政策之前，韩国工业联盟公布的一份民间调查显示，韩国主要制造商认为其出口和获利正受到日圆贬值的打压，部分受访者呼吁政府干预外汇市场来应对相关影响。

玄旿锡在周一的简报会上表示，日本为抵御通缩而采取的激进宽松措施似乎不可避免，他希望日本最终能够成功。不过，他称需在全球范围讨论此类量化宽松政策的溢出效应。

玄旿锡表示，打算在下周在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)/世界银行会议的间隙，与日本财务大臣麻生太郎会面，讨论这个问题。(完) (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 于春红/杜明霞)
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