香港个股：港交所场外结算公司获12家金融机构加盟，助衍生品结算

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透香港4月8日 - 香港交易及结算所 周一称，旗下场外结算公司获得12家金融机构加盟并作为创始股东，合计占25%的股权，此举有助港交所发展区内场外衍生产品结算业务。
港交所此前获得香港证监会批准于今年上半年推出场外结算业务，当中包括提供可交收及不交收人民币计价场外衍生产品的结算服务，这亦是港交所多元化业务发展战略之一。
港交所行政总裁李小加在一份声明中称，〝港交所希望把握新增长契机，尤其是与中国内地和人民币国际化相关的业务机会。”
港交所称，交易预计于证监会正式确认场外结算公司为认可结算所后不久完成，届时12名创始股东将各获得100股无投票权普通股，并合计持有场外结算公司已发行股本总额的25%，余下75%由港交所持有。至于场外结算公司具投票权的普通股，则继续全数由港交所持有。
12家金融机构创始股东分别是中国农业银行股份有限公司香港分行、中国银行（香港）有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、东亚银行有限公司、建银国际证券有限公司、花旗银行、德意志银行、香港上海滙丰银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、摩根大通及渣打银行（香港）有限公司， 余下1家金融机构则在内部批准程序的最后阶段。（完）
参看相关细节，可点选公司网址（here） (记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。