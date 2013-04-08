版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 14:26 BJT

香港个股：港交所场外结算公司获12家金融机构加盟，助衍生品结算

路透香港4月8日 - 香港交易及结算所 周一称，旗下场外结算公司获得12家金融机构加盟并作为创始股东，合计占25%的股权，此举有助港交所发展区内场外衍生产品结算业务。

港交所此前获得香港证监会批准于今年上半年推出场外结算业务，当中包括提供可交收及不交收人民币计价场外衍生产品的结算服务，这亦是港交所多元化业务发展战略之一。

港交所行政总裁李小加在一份声明中称，〝港交所希望把握新增长契机，尤其是与中国内地和人民币国际化相关的业务机会。”

港交所称，交易预计于证监会正式确认场外结算公司为认可结算所后不久完成，届时12名创始股东将各获得100股无投票权普通股，并合计持有场外结算公司已发行股本总额的25%，余下75%由港交所持有。至于场外结算公司具投票权的普通股，则继续全数由港交所持有。

12家金融机构创始股东分别是中国农业银行股份有限公司香港分行、中国银行（香港）有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、东亚银行有限公司、建银国际证券有限公司、花旗银行、德意志银行、香港上海滙丰银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、摩根大通及渣打银行（香港）有限公司， 余下1家金融机构则在内部批准程序的最后阶段。（完）

参看相关细节，可点选公司网址（here） (记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐