《即时观点2》台湾3月出口略优于市场预期，后续关注旺季表现

路透台北4月8日 - 台湾财政部周一公布，3月出口金额较上年同期成长3.3%，高于市场预估成长2.9%。财政部表示，3月出口金额达272.3亿美元，为2011年8月以来单月最高水准。累计1-3月出口726.4亿美元，较上年同期增2.4%。
3月进口则较上年同期成长0.2%，明显逊于市场预期的成长4.0%。3月贸易收支为顺差32亿美元，上月为顺差9.2亿美元。
财政部指出，3月出口较上年同月增8.7亿美元，以电子产品、光学器材、矿产品及交通运输设备增加较多，惟资讯与通信产品减幅仍逾10%。
财政部预期，由于产业前景渐趋明朗，电子业者加速扩充高阶制程产能，带动第一季资本设备进口较上年同期弹升15.5%，其中半导体相关生产设备大幅增加逾三成，未来电子产品出口可望持续走升。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
3月年变动率(%) 2月年变动率(%)
整体出口金额 +3.3 -15.8
--中国(含香港) +5.2 -21.8
--美国 -1.9 -11.9
--欧洲 -12.3 -17.2
**市场评论**
--兆丰金融集团总经分析师 李志安：
台湾3月进出口表现并不佳，其中出口表现仅是微幅成长，进口更是接近零成长。累计第一季台湾对美国出口较上年衰退3%，表现算是很差；同期对欧洲出口年减9.1%，还是受到欧洲经济衰退所拖累；首季对中国出口表现则算是普通，仅有对东南亚出口表现比较好。
受到美国推行再工业化的政策影响，将传统产业订单拿回去当地生产，造成美国与其他产地形成竞争效果，令美国进口减弱、出口增加，这对台湾出口是不好的现象，第二季台湾出口表现恐不如第一季，而第一季出口就出现状况，今年GDP(成长率)保4%恐有问题。
--永丰金控分析师 黄韵玲：
3月出口表现比预期好，虽然进口年增率比预期低，不过资本设备进口的年成长率却有14.7%，显示厂商看好未来的景气。不过才进入第二季，全球就出现朝鲜半岛纷争以及中国禽流感疫情等问题，是否对经济复苏产生冲击，还要持续观察。
--元大投顾总经分析师 王诚宏：
台湾3月出口表现优于我们预期的年增1.74%，显示经济还是持续缓步复苏。今年台湾进出口表现的关键将落在第二、三季，因为今年少了欧洲的系统性风险，关注焦点将回归台湾的进出口旺季表现。整体而言，今年台湾境内投资比去年高，若第二、三季出口表现也符合旺季预期的话，将启动双引擎成长，那今年台湾GDP(成长率)有机会挑战4%。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬1.35角，报30.060。
--台股加权股价指数 收跌2.39%至7,752.79点。
**相关连结**
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**相关背景**
--主计总处2月预测2013年经济成长率为3.59%，并预估今年出口成长6.23%，进口则成长7.12%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)
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(撰写 台北记者组；审校 张喜良)