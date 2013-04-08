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债券 | 2013年 4月 8日 星期一 14:36 BJT

欧元债市：德债持稳，葡萄牙宪法法院裁决消息料利好德债

“我们应该因该消息而买入，”一交易员称，“我觉得对欧洲而言不会传出什么好消息，所以我们仍将相当看好(德债)。”

德国公债期货 下跌4个跳动点至146.30，上周五曾涨至2012年6月以来最高位，因美国就业数据远逊于预期。

欧元区低迷的经济基本面已经令10年期德债收益率降至去年7月末以来最低，当时欧洲央行总裁德拉吉承诺竭尽全力保护欧元。

“我们可能处在这样一种情况下，即需要不断传出坏消息才能维持当前水准，”上述交易员表示。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/王兴亚; 审校 蔡美珍)
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