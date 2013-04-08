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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 14:45 BJT

东京汇市：日圆兑主要货币创新低，受日本央行祭出新宽松举措影响

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2975    1.2989     -0.11     -1.66    1.3194
 美元/日圆                      98.58     97.52     +1.09    +13.65     86.74
 欧元/日圆                     127.91    126.67     +0.98    +11.75    114.46
 美元/瑞郎                     0.9350    0.9344     +0.06     +2.13    0.9155
 英镑/美元                     1.5319    1.5333     -0.09     -5.74    1.6251
 美元/加元                     1.0170    1.0173     -0.03     +2.51    0.9921
 澳元/美元                     1.0377    1.0374     +0.03     -0.15    1.0393
 新西兰元/美                   0.8419    0.8431     -0.14     +1.64    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    102.300   101.170     +1.12    +13.50    90.130
 新西兰元/日                   82.990    82.180     +0.99    -41.07   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.05    149.55     +1.00     +7.26    140.82
 澳元/新西兰                   1.2320    1.2291     +0.24     -1.75    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
        
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 (编译 艾茂林/洪曦/张若琪 审校 王洋/沈以文/张荻)
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