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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 14:34 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆大涨后持稳

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* 美元兑日圆稍早从97.80涨至98.85后，目前十分淡静

* 期权人士与日本出口商卖单在顶位卖出，亦有获利了结盘

* 趋势性基金稍早大量买进，日本进口商寻找再次低接的机会

* 98.00之前有较多买单支撑，卖单仍在99.00前方

* 停止单在99.00之上,更多卖单在100.00下方,关注大型选择权。(完)
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