《交易视点》新政推动中国信用债市场走强--中信证券

路透北京4月9日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，近期连续出台的新政推动，以及经济复苏偏弱预期的增强，有利于债券市场，市场整体风险相对可控，收益率可能仍有一定的下行空间。

但考虑到基本面维持弱复苏的概率较高，信用债利差已相对较低，其保护程度较为有限，不宜过度看多本轮行情。

**短融维持合理配置价值，交易价值则较有限**

资金面的平稳对于维持短端市场的投资价值具有关键作用，目前来看，考虑到外汇占款、二季度央票到期量较高等因素，资金面可能仍将获得一定支撑。

但从3月份公开市场的具体操作看，央行可能仍然无意维持过度宽松的流动性状态，在二季度继续通过正回购回收流动性、维持适度宽松资金面的概率较高，市场对于宽松资金面预期的微调也是本轮市场收益率下行中，短融收益率下行幅度不大的重要因素。

从未来看，相对适中的资金利率水平可能将使得短融维持合理的配置价值，而交易价值则较为有限。

**对银监会及人社部新政的点评**

（1）银监发 8号文对商业银行理财投资于非标准化债权资产规模进行限制，根据我们的了解和估算，包括工农中建交在内的五大行达标的概率较高，而股份制银行等中小银行理财池内非标产品占比可能明显高于35%，其理财产品的资产配置重心将由非标债权向标准债权转移。

同时，对商业银行理财投资非标债权的限制将在一定程度对表外融资渠道形成负面影响，社会融资总量增速将趋于放缓，市场对于经济复苏程度趋弱的预期升温，这将对市场形成利好。

再者，从企业信用风险看，表外融资渠道的受限、社会融资增速的放缓以及经济复苏的弱化同样将对微观企业信用风险形成负面冲击，但是考虑到当前市场对于政府救助的高度预期以及对信用风险反应的钝化，信用资质的趋弱对信用市场的影响较小。

（2）由于近年来包括企业债、中票在内的信用产品的主要需求方为商业银行理财等基金类机构，银监办发 71号文对于农村金融机构投资平台债券的限制对市场影响相对较小。

另一方面，该文对农村金融机构投资信托产品的限制同样将限制社会融资总量的增速，弱化经济复苏预期，对市场形成一定利好。

（3）人社部发 23号文将企业年金投资存款、信用债、信托产品、理财产品等产品的比例上限，由投资组合委托投资资产净值的95%提高至135%；

对于规模达5000亿元左右的企业年金来说，上述新规意味着其新增可投资于存款、信用债、信托产品、理财产品的规模达2000亿元左右，这同样对于信用产品形成一定的利好支撑。

**近期新政推动**

从市场走势看，一方面，受近期连续出台的新政推动，对于中期票据等信用产品的需求将形成明显的支撑，但是我们需要关注企业转向直接融资渠道可能带来的供给上升的影响。

另一方面，在货币政策调控短期化且精确度提升的背景下，经济复苏偏弱预期的增强同样有利于债券市场，市场整体风险相对可控，收益率可能仍有一定的下行空间。

但是考虑到关注政策调控方向日趋灵活的情形下，经济明显趋于下行的概率较低，基本面维持弱复苏的概率较高，且经历了3月下旬以来较强走势后，信用债利差已经达到相对较低水平，其保护程度较为有限，因此也不宜过度看多本轮行情。(完)